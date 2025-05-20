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        GÜNCELLEME - Gaziantep'te taksi şoförünü yaralayan kişi tutuklandı

        Gaziantep'te taksi şoförünü araç içinde yaralayan kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 17:14 Güncelleme: 20.05.2025 - 17:14
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        GÜNCELLEME - Gaziantep'te taksi şoförünü yaralayan kişi tutuklandı
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        Gaziantep'te taksi şoförünü araç içinde yaralayan kişi tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün akşam saatlerinde taksi şoförü H.Y'nin aracının içinde darbedilerek, kesici aletle yaralanmasına ilişkin polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Yapılan incelemede, olayı gerçekleştiren kişinin M.G. olduğunu belirleyen ekipler, suç aletiyle şüpheliyi saklandığı adreste yakaladı.

        Araç içi kamerasınca kaydedilen görüntülerde, zanlı M.G'nin önce H.Y. ile tartışması ardından bıçaklama anı yer alıyor.

        Görüntülerde yaralanan H.Y'nin aynı araçla meslektaşları tarafından hastaneye götürüldüğü yer alıyor.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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