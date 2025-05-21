Gaziantep'teki okullar Yeşilay gönüllülerince "renkleniyor"

BEYZA NUR ERYILMAZ - Gaziantep'te Yeşilay gönüllüleri, okulların duvarlarını çizdikleri resimlerle renklendiriyor.

Gaziantep Yeşilay Şubesinde görevli gönüllüler, kentteki okulları daha güzel hale getirmek için harekete geçti. Bu kapsamda, içlerinde öğrencilerin de bulunduğu gönüllüler, her ay iki okul seçerek hem Yeşilayın faaliyetlerini anlatıyor hem de okulların boş duvarlarına resim ve çeşitli karikatürler yapıyor.

Yeşilay gönüllüsü Eyüp Dalkılıç, AA muhabirine, çocukların ufuklarını açacak ve vizyonlarını geliştirecek etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Okullarda çalışmalara devam ettiklerini aktaran Dalkılıç, "Ortalama her ay iki okula gidiyoruz. Bu faaliyetleri devam ettirmeyi düşünüyoruz. Çok olumlu dönüşler alıyoruz, çocukların hayallerine ortak oluyoruz. Bu tür etkinliklerde bulunmak bizi motive ediyor. Bir insana bir şey öğretmek kadar güzel bir şey yok aslında." dedi.

- "Projelerimizin sınırı yok, çeşidi fazla"

Yeşilay gönüllüsü Merve Doğan ise insanlara faydalı olabilmek ve bağımlılıklardan korumak için Yeşilayda olduğunu dile getirdi.

Bu nedenle okullarda düzenlenen programları çok önemsediklerine işaret eden Doğan, şöyle konuştu: "Öğrenciler resimlerimizi görerek Yeşilayı tanıyorlar. Bugün burada çocukları spora yönlendirme ve ilgi duymaları için duvarlara resim çiziyoruz. Bu dönem içerisinde daha önce yaptığımız okullar da vardı. Bu ikinci faaliyetimiz, bundan önce de yapmıştık. Yeşilay'da eğitim projelerimiz de var. Yeşilayı tanıtıp bağımlılıktan engellemeye çalışıyoruz. Projelerimizin sınırı yok, çeşidi fazla." - Öğretmenler de memnun Ticaret Borsası Ortaokulunda görevli öğretmen Ekrem Hocazade de Yeşilayın yaptığı faaliyetlere kendi okulunda da yer vererek öğrencilerin dikkatini sağlıklı yaşama çekmek istediklerini söyledi. Zararlı madde kullanımıyla mücadelenin küçük yaşlardan itibaren başlanması gerektiğini belirten Hocazade, şunları kaydetti: "Biz çocukları bunlardan uzak tutarak topluma yararlı birer vatandaşa dönüştürmek istiyoruz. Bunu da engelleyici çalışmalarla yürütmek istiyoruz. Spor, sanat dışında sosyal ve kültürel faaliyetlerle desteklemek istedik. Çocuk, zararlı maddelerin ona bir şey katmadığını, bundan uzak durmanınsa hayata kattığını fark edecek. Bu pencereden yapılan her çalışmanın hayata güzellikler katacağını düşündük ve Yeşilayın desteğini istedik."