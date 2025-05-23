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        GİBTÜ öğrencileri projelerini sergiledi

        Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Elektrik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin projeleri "GIBTÜ EXPO 1" etkinliğinde sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 10:47 Güncelleme: 23.05.2025 - 10:47
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        GİBTÜ öğrencileri projelerini sergiledi
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        Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Elektrik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin projeleri "GIBTÜ EXPO 1" etkinliğinde sergilendi.

        GİBTÜ'den yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin dönem boyunca hazırladıkları endüstriyel otomasyon, güç elektroniği ve elektronik devreler dersleri çerçevesinde geliştirilen 20'den fazla proje, 60'dan fazla öğrencinin katılımıyla ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, üniversitenin eğitim, araştırma, inovasyon ve girişimciliği teşvik eden bir bilim yuvası olma yolunda hızla ilerlediğini belirtti.

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