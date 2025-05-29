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        Gaziantep ile Halep kardeş şehir ilan edildi

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Halep Valiliği arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 19:18 Güncelleme: 29.05.2025 - 19:18
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        Gaziantep ile Halep kardeş şehir ilan edildi
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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Halep Valiliği arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Halep Valisi Azzam Al Gharib tarafından imzalanan protokol ile iki şehir arasında altyapıdan kültürel mirasa, tarımdan sanayiye kadar uzanan geniş bir yelpazede kurumsal ve teknik iş birliğini güçlendirilmesi hedefleniyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, önemli bir protokol imzaladıklarını belirtti.

        Eski günlere dönmek için güçlerini birleştireceklerini ifade eden Şahin, "Halep'in sorunlarına dair, altyapısından, üst yapısına, ulaşımdan, kültürüne enerjisinden, bilişimine bütün tecrübemizi buraya aktarmak istiyoruz ve Halep'i eski günlerine kavuşturmak istiyoruz. Bunu birlikte başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

        Halep Valisi Azzam Al Gharib ise Halep ve Gaziantep halkı için mutlu bir gün olduğunu belirterek, "Çok mutluyuz. Fatma Şahin'in yaptığı ziyarette birçok şeyden bahsettik. Yol, araçlar, ziraat, su, parklar gibi. İnşallah beraber Halep'i inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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