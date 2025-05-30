Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı

Göçmen kaçakçılığında kullanılan araçlara el konuldu, 5 düzensiz göçmen ülkelerine gönderilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden F.D, M.Z.F. ve A.H.C, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Araçlardaki 5 düzensiz göçmen ile kaçak geçişe aracılık ettikleri değerlendirilen yabancı uyruklu F.D, M.Z.F, A.K, Z.H. ve A.H.C. yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen devriye esnasında Karkamış ve Oğuzeli ilçelerinde şüphe üzerine 2 araç durduruldu.

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