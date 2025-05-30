Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı

        Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 11:33 Güncelleme: 30.05.2025 - 11:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen devriye esnasında Karkamış ve Oğuzeli ilçelerinde şüphe üzerine 2 araç durduruldu.

        Araçlardaki 5 düzensiz göçmen ile kaçak geçişe aracılık ettikleri değerlendirilen yabancı uyruklu F.D, M.Z.F, A.K, Z.H. ve A.H.C. yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelilerden F.D, M.Z.F. ve A.H.C, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Göçmen kaçakçılığında kullanılan araçlara el konuldu, 5 düzensiz göçmen ülkelerine gönderilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Valilik açıkladı! 113 üniversite öğrencisi zehirlendi!
        Valilik açıkladı! 113 üniversite öğrencisi zehirlendi!
        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı
        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Şampiyon son maçına çıkıyor!
        Şampiyon son maçına çıkıyor!
        İnsan hayatıyla oynamak
        İnsan hayatıyla oynamak
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        Yeni yatırım teşvik sistemi yürürlüğe girdi
        Yeni yatırım teşvik sistemi yürürlüğe girdi
        Ozan Tufan'ın, Bella Hadid anısı
        Ozan Tufan'ın, Bella Hadid anısı
        İşsizlikte 6 ay sonra artış
        İşsizlikte 6 ay sonra artış
        Berber koltuğunda kardeşini öldürmüştü! Dehşeti anlattı!
        Berber koltuğunda kardeşini öldürmüştü! Dehşeti anlattı!
        İnci öğretmen reddedilince kendini vurdu
        İnci öğretmen reddedilince kendini vurdu
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        İsrail basını yazdı: Trump'tan Netanyahu'ya İran uyarısı
        İsrail basını yazdı: Trump'tan Netanyahu'ya İran uyarısı
        Trump, ABD'deki on binlerce Çinli öğrenciye korku saldı
        Trump, ABD'deki on binlerce Çinli öğrenciye korku saldı
        Sağlıklı yaşam mı, takıntı mı?
        Sağlıklı yaşam mı, takıntı mı?
        Hepsi amca çocuklarıydı... Arazi savaşında 4 kuzen öldü!
        Hepsi amca çocuklarıydı... Arazi savaşında 4 kuzen öldü!
        Elektronik sigaradaki isim, şekil, aroma kandırmacasına dikkat!
        Elektronik sigaradaki isim, şekil, aroma kandırmacasına dikkat!
        "Kamyonetten düştü" dediler! Lastik ve kaputta kan izleri!
        "Kamyonetten düştü" dediler! Lastik ve kaputta kan izleri!
        Deniz feneri ebeveynliği
        Deniz feneri ebeveynliği
        Brezilya'da kitap okumak hapis cezasını kısaltıyor
        Brezilya'da kitap okumak hapis cezasını kısaltıyor

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te tefecilik operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Gaziantep'te tefecilik operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Gaziantep ile Halep kardeş şehir ilan edildi
        Gaziantep ile Halep kardeş şehir ilan edildi
        Gaziantep'te kurşunlama ve kundaklama olaylarına karıştıkları iddiasıyla 8...
        Gaziantep'te kurşunlama ve kundaklama olaylarına karıştıkları iddiasıyla 8...
        Nurdağı'nda İstanbul'un fethinin 572. yıl dönüm kutlandı
        Nurdağı'nda İstanbul'un fethinin 572. yıl dönüm kutlandı
        İslahiye ve Nurdağı'nda halk eğitim merkezlerince sergi açıldı
        İslahiye ve Nurdağı'nda halk eğitim merkezlerince sergi açıldı
        İslahiye'de Kur'an kursları yararına kermes düzenlendi
        İslahiye'de Kur'an kursları yararına kermes düzenlendi