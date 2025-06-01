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        Gaziantep'te tefecilik operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Gaziantep'te gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 14:59 Güncelleme: 01.06.2025 - 14:59
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        Gaziantep'te tefecilik operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
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        Gaziantep'te gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çek, senet dolandırıcılığı ve tefecilik yapanlara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

        Ekipler, kent merkezinde düzenlediği eş zamanlı operasyonla M.B, N.B, H.İ.B, O.O. ve Y.Ö'yü yakaladı.

        Şüphelilerin ikamet, araç ve üst aramalarında 81 farklı şahıs isimlerine yazılı senet, 100 boş senet, ziynet eşyası, 33 farklı kişi ve bankalara ait banka kartı, 32 çek fotokopisi, 7 boş çek koçanı, 11 tapu, 41 farklı kişilere ait kaşe, 6 pos cihazı, 5 usb bellek ve hafıza kartı, 2 cep telefonu ve sim kartı, dizüstü bilgisayar, hesap defteri ve banka dekontu ele geçirildi.

        Ayrıca şüphelilere ait 8 motorlu araç, 4 daire, villa, arsa, tarla, banka hesaplarında bulunan bir miktar para ve nakit paraya el konuldu.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlılardan M.B, H.İ.B ve O.O çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. N.B. ve Y.Ö ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Valilik tarafından paylaşılan görüntülerde jandarma ekiplerinin belirledikleri adreslerde arama yapması, aramalarda çek senet ve bir miktar para bulması ile yakalanan şüphelilerin adliyeye götürülmesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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