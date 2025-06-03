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        Doktoru tehdit eden şüpheliyle hastaneye tekerlekli sandalye bağışı şartıyla uzlaşıldı

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde, tehdit şikayetinin tarafları hastaneye tekerlekli sandalye bağışı şartıyla uzlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 10:28 Güncelleme: 03.06.2025 - 10:46
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        Doktoru tehdit eden şüpheliyle hastaneye tekerlekli sandalye bağışı şartıyla uzlaşıldı
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        Gaziantep'in Nizip ilçesinde, tehdit şikayetinin tarafları hastaneye tekerlekli sandalye bağışı şartıyla uzlaştı.

        Nizip Devlet Hastanesi'nde görevli doktor M.G, yaklaşık 2 ay önce hastaneye başvuran Z.A'nın kendisini tehdit ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

        Nizip Cumhuriyet Başsavcılığınca, suçun uzlaşmaya tabi olması nedeniyle uzlaştırmacı görevlendirildi.

        Taraflara uzlaştırma hakkında verilen bilgilendirmenin ardından doktor M.G, hastaneye 1 tekerlekli sandalye alınması durumunda şikayetinden vazgeçeceğini belirtti.

        Talebe olumlu yanıt veren Z.A, hastaneye tekerlekli sandalye bağışladı.

        Dosyanın uzlaştırmacısı Yusuf Kök, uzlaştırma yöntemiyle basit suçların mahkemeye ulaşmadan çözüme kavuştuğunu belirterek, böylelikle vatandaşların mahkeme süreci yaşamadan kısa sürede sonuca ulaştığını kaydetti.

        Uzlaştırmayla adaletin hem hızlı hem de mağdur tarafından onay gören bir şekilde çözüme kavuşmasının olumlu gelişme olduğunu aktaran Kök, vatandaşların uzlaşma koşulları hakkında bilgi edinmesinin her açıdan yararlı olacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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