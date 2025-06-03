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        Gaziantep'te belediyeye ait ulaşım araçları Kurban Bayramı boyunca ücretsiz hizmet verecek

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren tramvay, Gaziray ve turuncu otobüsler, Kurban Bayramı arifesi ile bayram tatili boyunca vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 11:28 Güncelleme: 03.06.2025 - 11:28
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        Gaziantep'te belediyeye ait ulaşım araçları Kurban Bayramı boyunca ücretsiz hizmet verecek
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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren tramvay, Gaziray ve turuncu otobüsler, Kurban Bayramı arifesi ile bayram tatili boyunca vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Gazi Ulaş AŞ'ye bağlı tramvay, Gaziray ve turuncu otobüsler, Kurban Bayramı'nda vatandaşların aile, akraba ve mezarlık ziyaretlerini gerçekleştirmeleri için 5 Haziran arife günü dahil olmak üzere 9 Haziran bayramın son gününe kadar ücretsiz olacak.

        Açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'nın bayram ziyaretlerinin sorunsuz ve rahatça gerçekleşmesini sağlamak ve şehir içi toplu ulaşımda düzeni korumak için trafik ekipleriyle koordineli çalışarak durak ve hatlarda gerekli kontrol ve önlemleri alacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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