Nizip'te bayramlaşma programı düzenlendi
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Kurban Bayramı nedeniyle bayramlaşma töreni yapıldı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Kurban Bayramı nedeniyle bayramlaşma töreni yapıldı.
İlçe Kaymakamı Kaymakamı Osman Uğurlu, Belediye Başkanı Ali Doğan ve diğer yetkililerin katılımıyla şehitlik ziyareti yapıldı.
İlçe Müftüsü Selahattin Özçelik tarafından dua okundu, duanın ardından şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.
Program, Hükümet Konağı’ndaki protokol bayramlaşması ile sona erdi .
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.