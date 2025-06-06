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        Nizip'te mezarlık ve sokaklara gül suyu sıkıldı

        –Nizip Belediyesi, Kurban Bayramı'nda yürüttüğü temizlik ve hijyen çalışmaları kapsamında şehri gül kokusuna bürüdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 14:29 Güncelleme: 06.06.2025 - 14:29
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        Nizip'te mezarlık ve sokaklara gül suyu sıkıldı
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        –Nizip Belediyesi, Kurban Bayramı'nda yürüttüğü temizlik ve hijyen çalışmaları kapsamında şehri gül kokusuna bürüdü.

        Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan ilaçlama araçlarına doldurulan gül suları, Nizip Asri Mezarlığı, kurban kesim yerleri ile cadde ve sokaklara sıkıldı.

        Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı’nın ruhuna yakışır bir ortam oluşturmak amacıyla Asri Mezarlığımız, kurban kesim alanlarımız ve şehrimizin dört bir yanı gül suyuyla buluşturuldu. İlçemize huzur ve ferahlık kokusu yayıldı. Hemşehrilerimizin sağlığı ve huzuru için ekiplerimiz bayram boyunca sahada olacak." dedi.

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