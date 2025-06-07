Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerin, 24 mağduru toplam 1 milyon 83 bin 640 lira dolandırdıkları tespit edildi.

Adreslerde yapılan aramada, telefon ve bilgisayar gibi dijital materyaller ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dolandırıcıların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.