Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 13:28 Güncelleme: 08.06.2025 - 13:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        O.Y. (31) idaresindeki 27 AEK 804 plakalı otomobil ile A.Ç. (43) yönetimindeki 41 AFA 012 plakalı otomobil, Boğaziçi Mahallesi'ndeki kavşakta çarpıştı.

        Kazada sürücülerden O.Y. ile aynı araçtaki G.Y. (55), F.Y. (37), Z.K.(6) ve M.Y. (55) yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bu arada, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adalet Bakanı Tunç'tan Ferdi Zeyrek açıklaması
        Adalet Bakanı Tunç'tan Ferdi Zeyrek açıklaması
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama
        Trabzon'daki sel faciasında acı haber!
        Trabzon'daki sel faciasında acı haber!
        "Sıradaki parça: mehter marşı"
        "Sıradaki parça: mehter marşı"
        İstanbul'da yamyam vakası! İş insanını öldürüp kurban eti diye dağıttılar!
        İstanbul'da yamyam vakası! İş insanını öldürüp kurban eti diye dağıttılar!
        Bu sezon cezalar rekor kırdı!
        Bu sezon cezalar rekor kırdı!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Paptircem!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Paptircem!
        Yaya geçidinde akılalmaz anlar!
        Yaya geçidinde akılalmaz anlar!
        Demir Ege'nin son talibi Celtic!
        Demir Ege'nin son talibi Celtic!
        Birbirlerini öpmeye doyamadılar
        Birbirlerini öpmeye doyamadılar
        Los Angeles'taki protestolar büyüyor
        Los Angeles'taki protestolar büyüyor
        Bizim Çocuklar'dan dikkat çeken performans!
        Bizim Çocuklar'dan dikkat çeken performans!
        Trump: Musk ile ilişkim bitti
        Trump: Musk ile ilişkim bitti
        Yağış neredeyse yok gibi! İşte bugün beklenen hava durumu!
        Yağış neredeyse yok gibi! İşte bugün beklenen hava durumu!
        Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayına silahlı saldırı
        Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayına silahlı saldırı
        Çocuktan al parayı
        Çocuktan al parayı
        Tatilde romantik anlar
        Tatilde romantik anlar
        Uykusuzluk beyni nasıl ele geçiriyor?
        Uykusuzluk beyni nasıl ele geçiriyor?
        'Lucky girl' akımı ne kadar gerçek?
        'Lucky girl' akımı ne kadar gerçek?
        Aile tatili
        Aile tatili

        Benzer Haberler

        Gaziantepli demirciler, bayramda "kelle" mesaisi yaptı
        Gaziantepli demirciler, bayramda "kelle" mesaisi yaptı
        Gaziantep'te 15 gündür kayıp olan otizmli çocuğun cesedi Fırat Nehri'nde bu...
        Gaziantep'te 15 gündür kayıp olan otizmli çocuğun cesedi Fırat Nehri'nde bu...
        2 otomobilin karıştığı kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı
        2 otomobilin karıştığı kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı
        Gaziantep'te bayramlaşma programı düzenlendi
        Gaziantep'te bayramlaşma programı düzenlendi
        Gaziantep'te orman yangını 2,5 saatte söndürüldü
        Gaziantep'te orman yangını 2,5 saatte söndürüldü
        Gaziantep'te çıkan orman yangınında 5 hektar alan zarar gördü
        Gaziantep'te çıkan orman yangınında 5 hektar alan zarar gördü