Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Türkiye'nin hububat ihracatı 5 ayda 5,2 milyar dolar oldu

        Türkiye'den yılın ilk 5 ayında 5 milyar 230 milyon 610 bin dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 16:14 Güncelleme: 08.06.2025 - 16:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'nin hububat ihracatı 5 ayda 5,2 milyar dolar oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye'den yılın ilk 5 ayında 5 milyar 230 milyon 610 bin dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı yapıldı.

        Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, yılın ilk 5 ayında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü 211 ülke ve serbest bölgeye 5 milyon 221 bin 390 ton ürün gönderdi.

        Bu ihracat karşılığında 5 milyar 230 milyon 610 bin dolar gelir elde eden sektör, ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 artırdı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İhracatçılar Meclisi Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, özel sektörde stok eksikliği olduğunu belirtti.

        Tiryakioğlu, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanan buğday alım fiyatlarının hem tarım üreticilerini koruyan hem de kamu finansman dengesini gözeten ve enflasyon oranlarıyla uyumlu bir düzeyde belirlenmesinin tüm paydaşlar için istikrar sağlayıcı bir etki oluşturacağını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Amasra nüfusunun 10 katı ziyaretçiyi ağırlıyor!
        Amasra nüfusunun 10 katı ziyaretçiyi ağırlıyor!
        Rusya'dan İstanbul müzakereleri açıklaması
        Rusya'dan İstanbul müzakereleri açıklaması
        Adalet Bakanı Tunç'tan Ferdi Zeyrek açıklaması
        Adalet Bakanı Tunç'tan Ferdi Zeyrek açıklaması
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama
        İsrail Özgürlük Filosu'nu tehdit etti
        İsrail Özgürlük Filosu'nu tehdit etti
        Maliye radarını temettü geliri elde edip vergi vermeyenlere çevirdi
        Maliye radarını temettü geliri elde edip vergi vermeyenlere çevirdi
        Trabzon'daki sel faciasında acı haber!
        Trabzon'daki sel faciasında acı haber!
        "Sıradaki parça: mehter marşı"
        "Sıradaki parça: mehter marşı"
        İstanbul'da yamyam vakası! İş insanını öldürüp kurban eti diye dağıttılar!
        İstanbul'da yamyam vakası! İş insanını öldürüp kurban eti diye dağıttılar!
        Bu sezon cezalar rekor kırdı!
        Bu sezon cezalar rekor kırdı!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Paptircem!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Paptircem!
        Yaya geçidinde akılalmaz anlar!
        Yaya geçidinde akılalmaz anlar!
        Demir Ege'nin son talibi Celtic!
        Demir Ege'nin son talibi Celtic!
        Birbirlerini öpmeye doyamadılar
        Birbirlerini öpmeye doyamadılar
        Los Angeles'taki protestolar büyüyor
        Los Angeles'taki protestolar büyüyor
        Bizim Çocuklar'dan dikkat çeken performans!
        Bizim Çocuklar'dan dikkat çeken performans!
        Çocuktan al parayı
        Çocuktan al parayı
        Tatilde romantik anlar
        Tatilde romantik anlar
        Uykusuzluk beyni nasıl ele geçiriyor?
        Uykusuzluk beyni nasıl ele geçiriyor?
        'Lucky girl' akımı ne kadar gerçek?
        'Lucky girl' akımı ne kadar gerçek?

        Benzer Haberler

        Kayıp otizmli Onurcan'ın cansız bedeni bulundu
        Kayıp otizmli Onurcan'ın cansız bedeni bulundu
        Gaziantepli demirciler, bayramda "kelle" mesaisi yaptı
        Gaziantepli demirciler, bayramda "kelle" mesaisi yaptı
        Gaziantep'te 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
        Gaziantep'te 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
        Gaziantep'te 15 gündür kayıp olan otizmli çocuğun cesedi Fırat Nehri'nde bu...
        Gaziantep'te 15 gündür kayıp olan otizmli çocuğun cesedi Fırat Nehri'nde bu...
        2 otomobilin karıştığı kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı
        2 otomobilin karıştığı kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı
        Gaziantep'te bayramlaşma programı düzenlendi
        Gaziantep'te bayramlaşma programı düzenlendi