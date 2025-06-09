Gaziantep'te cesedi Fırat Nehri'nde bulunan otizmli 10 yaşındaki çocuk toprağa verildi

Murat ve Aynur Özdemir çiftinin kırsal Hasanoğlu Mahallesi'nde 24 Mayıs'ta kaybolan otizmli oğulları Onurcan Özdemir için birçok ekip tarafından arama kurtarma çalışması başlatılmış, Özdemir'in cesedi dün Fırat Nehri'nde bulunmuştu.

Törene, Özdemir'in ailesi ve yakınları, Vali Yardımcısı İlker Eker, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Halil Uğur, CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Hasanoğlu Mahalle Mezarlığı'na getirilen Özdemir'in cenazesi, burada yapılan duanın ardından toprağa verildi.

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