Gaziantep'te cesedi Fırat Nehri'nde bulunan otizmli 10 yaşındaki çocuk toprağa verildi
Gaziantep'in Araban ilçesinde 24 Mayıs'ta kaybolan ve dün Fırat Nehri'nde cesedi bulunan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'in cenazesi toprağa verildi.
Gaziantep'in Araban ilçesinde 24 Mayıs'ta kaybolan ve dün Fırat Nehri'nde cesedi bulunan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'in cenazesi toprağa verildi.
İlçeye bağlı kırsal Elif Mahallesi yakınlarındaki Fırat Nehri'nde balık tutan vatandaşlar tarafından cesedi bulunan Özdemir'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından aileye teslim edildi.
Hasanoğlu Mahalle Mezarlığı'na getirilen Özdemir'in cenazesi, burada yapılan duanın ardından toprağa verildi.
Törene, Özdemir'in ailesi ve yakınları, Vali Yardımcısı İlker Eker, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Halil Uğur, CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.
Murat ve Aynur Özdemir çiftinin kırsal Hasanoğlu Mahallesi'nde 24 Mayıs'ta kaybolan otizmli oğulları Onurcan Özdemir için birçok ekip tarafından arama kurtarma çalışması başlatılmış, Özdemir'in cesedi dün Fırat Nehri'nde bulunmuştu.
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