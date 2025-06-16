Nizip'te kaymakam ve belediye başkanından çevre temizliği

Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu ve Belediye Başkanı Ali Doğan, çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla Belkıs Mesire Alanı'nda temizlik yaptı.

"Haydi Sen de Bize Katıl" sloganıyla düzenlenen etkinliğe, öğrenciler, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş da katıldı. Yaklaşık bir saat süren temizlik çalışmasında mesire alanında büyük miktarda çöp toplandı.

Kaymakam Osman Uğurlu ve Belediye Başkanı Ali Doğan, hem temizlik yaptı hem de çevreye duyarlı bireyler yetişmesi için vatandaşlara çeşitli uyarılarda bulundu.

Kaymakam Uğurlu, açıklamasında bu tür organizasyonların çevre bilinci oluşturma açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Yapılacak bu tür programlarla Nizip'in daha temiz bir ilçe olmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

Ali Doğan ise temiz bir çevrede yaşamanın herkesin hakkı olduğunu ifade ederek, "Bugün attığımız küçük bir adım, yarınlara bırakacağımız büyük bir mirasın teminatıdır." şeklinde konuştu.