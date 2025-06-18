Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü yakalandı
Gaziantep'te hakkında 25 yıl 8 ay ve 19 yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Gaziantep'te hakkında 25 yıl 8 ay ve 19 yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Motosikletli Yunus Timleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda Şahinbey ilçesinde gerçekleştirilen denetimde, "yağma" suçundan hakkında 25 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan S.Ö. ve 19 yıl hapis cezası olan B.İ. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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