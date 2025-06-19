Nizip'te ulaşım altyapı çalışmaları tamamlandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Nizip ilçesindeki ulaşım altyapısı ile ilgili iki yatırımını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ulaşım güvenliğini artırmak ve trafik akışını rahatlatmak amacıyla yapılan yatırımları hizmete girdi.

Nizip Devlet Hastanesi yolunda yaklaşık 3 bin 700 metre uzunluğundaki yapımı tamamlanan yeni yolda altyapı yenilemesi, genişletme, aydınlatma ve sıcak asfalt çalışmaları yapıldı.

Aynı zamanda Nizip Adliye Köprülü Kavşağı da hizmete girdi.