Gaziantep'te 254 kaçak klima ele geçirildi

Bu kapsamda Şahinbey ilçesinde yabancı uyruklu C.B'ye ait depoya düzenlenen operasyonda kaçak olduğu değerlendirilen 254 klima, 22 elektrikli ocak, 14 kahve öğütücü ve 66 doğrayıcı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadelesi sürüyor.

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