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        Nizip Belediyesinden YKS adaylarına ulaşım desteği

        Nizip Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında Nizip Meslek Yüksekokulu Kampüsü'nde sınava girecek öğrenciler için ücretsiz ulaşım hizmeti sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 15:47 Güncelleme: 21.06.2025 - 15:47
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        Nizip Belediyesinden YKS adaylarına ulaşım desteği
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        Nizip Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında Nizip Meslek Yüksekokulu Kampüsü’nde sınava girecek öğrenciler için ücretsiz ulaşım hizmeti sağladı.

        Öğrenciler, sabah saatlerinden itibaren belediye ekipleri tarafından sınav merkezlerine güvenli bir şekilde ulaştırıldı.

        Belediye Başkanı Ali Doğan, "Gençlerimizin böyle önemli bir günde yanlarında olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Onların hayallerine ulaşmaları için elimizden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Tüm öğrencilere başarı dileklerinde bulunan Başkan Doğan, sınavların yapılacağı okullarda ziyaret ettiği öğrencilere başarı diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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