Gaziantep ve çevre illerde YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı

Aileler de sınava girene kadar çocuklarını yalnız bırakmadı.

Ailelerin, okul bahçesinde çocukları için Kur'an-ı Kerim okuduğu ve dua ettiği görüldü.

Kilis'te Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava girecek adaylar, kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrol edildikten sonra binaya alındı.

Merkez Karaköprü ilçesindeki Şerife Özden Ortaokulu'na sınav için gelen öğrenciler, kimlik ve belge kontrolünün ardından içeriye girdi.

Kimlik ve belge kontrolleri yapılan öğrenciler, sınavın düzenleneceği salona girdi.

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