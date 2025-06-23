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        Gastronomi kenti Gaziantep'te obeziteyle mücadele mutfaktan başlıyor

        ÖMER FARUK SALMAN - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından obeziteyle mücadele kapsamında kurulan Fit Mutfak Atölyesi, sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmak amacıyla katılımcılara düşük kalorili yemek tarifleri sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 11:17 Güncelleme: 23.06.2025 - 11:26
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        Gastronomi kenti Gaziantep'te obeziteyle mücadele mutfaktan başlıyor
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        ÖMER FARUK SALMAN - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından obeziteyle mücadele kapsamında kurulan Fit Mutfak Atölyesi, sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmak amacıyla katılımcılara düşük kalorili yemek tarifleri sunuyor.

        Büyükşehir Belediyesi Engelli, Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı, Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından kurulan Fit Mutfak Atölyesi'nde, belediyenin obezite kampına kayıtlı olan vatandaşlara kalorisi düşük ve sağlıklı gıda yapımı öğretiliyor.

        Haftanın bir günü gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılara, geleneksel Gaziantep yemeklerinin kalori açısından yeniden düzenlenmiş versiyonları uygulamalı olarak öğretiliyor.

        Yaklaşık iki yıldır aktif olan mutfakta bugüne kadar yaklaşık 360 kişi, bu atölye sayesinde kilo vererek daha sağlıklı bir yaşama adım attı.

        - Geleneksel yemeklerle sağlıklı beslenme

        Birimde görevli diyetisyen Esra Merve Öztürk, AA muhabirine, Gaziantep'in yemek kültürünü koruyarak sağlıklı hale getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

        Kilo sınırının üstünde olan vatandaşları düzenli olarak takip ettiklerini belirten Öztürk, şöyle konuştu:

        "Obezite kampları yapıyoruz, danışanlarımızı iki haftada bir düzenli takip ediyoruz. Sadece diyet listeleriyle değil, alışkanlık kazandırmak ve evlerinde de bu süreci devam ettirmeleri için sağlıklı beslenme tariflerinin olduğu menüler deniyoruz, yemekler yapıyoruz."

        Sağlıklı beslenmeyi alışkanlık haline getirmek için çaba gösterdiklerini belirten Öztürk, şöyle devam etti:

        "Bunu, toplum sağlığını artırmak için evde annelerimize, eşlere sağlıklı yemek tariflerini öğreterek yapıyoruz. Bizim çok zengin bir mutfağımız var, çok güzel yemeklerimiz var. Gaziantep bir gastronomi şehri ve yemekleriyle de sağlıklı bir şehir olarak öne çıkmasını istiyoruz. Bu yemeklerimizin aslında sağlıklı olduğunu biliyoruz. Bitkisel ve hayvansal protein içeren birçok yemeğimiz var. Bu nedenle de bu projenin faydalı olduğunu düşünüyoruz. Obezitenin birçok farklı sebebi var genetik faktörler, hareketsizlik gibi durumlar söz konusu olabilir ama önemlisi porsiyonların kontrolüdür."

        - Atölye sayesinde 30 kilo verdi

        Atölyeye düzenli olarak katılan Serpil Deniz, 1,5 yılda 30 kilo verdiğini anlattı.

        Sağlıklı pişirme yöntemlerini bu süreçte öğrendiğini belirten Deniz, şöyle konuştu:

        "Yemeğimi nasıl daha sağlıklı yapabileceğimi öğrendim. Şeker, ekmek gibi ürünlerden uzak durmam gerektiğini fark ettim. Öğrendiklerimi evde de uyguluyorum. Kızım kilo aldı, şimdi ona da bu bilgileri aktarıyorum. Salçayı, karabiberi bile ölçülü kullanmaya başladık."

        Atölye katılımcılarından Fatih Mekikçi ise emekli olduktan sonra vakit geçirmek ve sağlıklı beslenmeyi öğrenmek için programa dahil olduğunu ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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