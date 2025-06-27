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        Gaziantep Aile Platformundan Basketbol Süper Ligi'ndeki şampiyonluk kutlamasına tepki:

        Gaziantep Aile Platformu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Beko'nun kutlama etkinliğine tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 17:00 Güncelleme: 27.06.2025 - 17:00
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        Gaziantep Aile Platformundan Basketbol Süper Ligi'ndeki şampiyonluk kutlamasına tepki:
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        Gaziantep Aile Platformu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Beko'nun kutlama etkinliğine tepki gösterdi.

        Platformdan yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü yönetimine hakim olan küresel vesayet Paris 2024 Olimpiyatları'nın törenlerinde sergilenen basitliğin kötü bir kopyasını şampiyonluk kutlamasında sergilemiştir." denildi.

        Açıklamada, kutlamalar sırasında hayal kırıklığı yaşandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "Başarıdan dolayı takımı kutlarken, ardından düzenlenen kutlama organizasyonu ne yazık ki derin bir öfke ve hayal kırıklığına sürüklemiştir. Milyonların kalbinde yer etmiş, ailelerin çocuklarıyla birlikte tribünleri doldurduğu, her yaştan taraftarı olan bir camiaya yakışmamıştır. Kutlamada sanatçının yanında sahneye çıkarılan kişi ve ortaya konan mesaj, ekranları başındaki çocuklara ve aziz milletimize saygısızlıktır. Bu kadar büyük bir kulübün böylesine düşüncesiz bir davranış sergilemesi, aileyi ifsad eden küresel dayatmacıların oyuncağı olmuşçasına sapık ideolojilerinin Fenerbahçe üzerinden normalleştirmeleri kabul edilemez. Fenerbahçe yönetiminin bu yaklaşımı, sporun birleştirici gücünü yok sayarak; onu, çocuklarımızın gözü önünde yürütülen sosyokültürel terör faaliyetinin aracı haline getirme maksadı taşımaktadır."

        Açıklamada, "Bugün icra edilen bu rezillik bir kutlama değil, bir işgal girişimidir. İşgal edilmek istenen toplumun, ailemizin ve çocuklarımızın masum zihinleridir. Küresel güçler ve onunla iç içe geçmiş endüstrisinin mümessilleri şunu iyi bilmelidir ki gazi ünvanını almış bu aziz millet, sporu esir almak isteyen teröre geçit vermeyecek. Bizler, bu ülkenin çocuklarının fikir ve ahlak dünyasının, sosyal medya yıldızları ve sahte kahramanlarla değil, değerlerimize sadık sporcularla ve gerçek kahramanlarla şekillenmesini istiyor, tüm kulüpleri aile yapımıza saygılı olmaya, Fenerbahçe yönetimini bu hatadan dönmeye davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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