Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te kar yağışı çiftçinin yüzünü güldürdü

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde etkili olan kar yağışı, çiftçiler tarafından sevinçle karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 13:59 Güncelleme: 08.01.2026 - 14:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te kar yağışı çiftçinin yüzünü güldürdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde etkili olan kar yağışı, çiftçiler tarafından sevinçle karşılandı.

        İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık ve sulama sıkıntılarının ardından 2026 yılına girerken yağan karın çiftçi için adeta can suyu olduğunu söyledi.

        İslahiye Ovası'nın bereketli topraklara sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, ilçede yaklaşık 150 bin dekar alanda buğday ve arpa, 25 bin dönüm alanda kırmızı biber, 50 bin dekar alanda üzüm üretimi yapıldığını, ikinci ürün olarak ise mısır ve pamuk ekildiğini belirtti.

        2022 yılından bu yana yeterli yağış alınamamasının üreticileri olumsuz etkilediğini ifade eden Erdoğan, "Metrekareye yaklaşık 40 kilogram kar düştü. Bu yağışlarla birlikte barajlarımızın da dolmasını bekliyoruz. İnşallah çiftçilerimiz bol suya kavuşacak ve bereketli bir sezon geçirecek. Kar senesi, var senesi demektir." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kalas otobüse saplandı! Çatı eve girdi! Fırtına feci vurdu!
        Kalas otobüse saplandı! Çatı eve girdi! Fırtına feci vurdu!
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı!
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Guendouzi, F.Bahçe için İstanbul'da!
        Guendouzi, F.Bahçe için İstanbul'da!
        100 milyar liralık yatırımın temeli atıldı
        100 milyar liralık yatırımın temeli atıldı
        Taciz şüphelisini önce dövüp teslim ettiler!
        Taciz şüphelisini önce dövüp teslim ettiler!
        Suriye ordusu Halep'te nokta operasyonlara başladı
        Suriye ordusu Halep'te nokta operasyonlara başladı
        "Suriye yardım isterse gerekli desteği sağlarız"
        "Suriye yardım isterse gerekli desteği sağlarız"
        Daha çocuklar! Eski iş arkadaşını kalbinden bıçakladı!
        Daha çocuklar! Eski iş arkadaşını kalbinden bıçakladı!
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!
        Öldüren 26 darbe! Suç aleti bu halde!
        Öldüren 26 darbe! Suç aleti bu halde!
        Taksilere 'mali cihaz' zorunluluğu
        Taksilere 'mali cihaz' zorunluluğu
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        Kupada elenen Mou'dan gece yarısı flaş karar!
        Kupada elenen Mou'dan gece yarısı flaş karar!
        Koopmeiners hamlesi!
        Koopmeiners hamlesi!
        Meyve bıçağıyla babasını öldürdü! Kanlı kahvaltı!
        Meyve bıçağıyla babasını öldürdü! Kanlı kahvaltı!
        İtalyan dağcıların Kaçkar'lara bırakmış! 54 yıl sonra bulundu
        İtalyan dağcıların Kaçkar'lara bırakmış! 54 yıl sonra bulundu
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi

        Benzer Haberler

        Belediye işçisi, kar temizlerken bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti
        Belediye işçisi, kar temizlerken bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti
        Gaziantep'te temizlik işçisi bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti
        Gaziantep'te temizlik işçisi bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti
        Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, basın mensuplarıyla bir araya geldi
        Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, basın mensuplarıyla bir araya geldi
        Gaziantep'te bıçaklı kavgada bir kişi öldü
        Gaziantep'te bıçaklı kavgada bir kişi öldü
        Kesinleşmiş 25 yıl cezayla aranan şüpheliyi jandarma yakaladı
        Kesinleşmiş 25 yıl cezayla aranan şüpheliyi jandarma yakaladı
        Gaziantep'te 15 yaşındaki çocuğun bıçakladığı arkadaşı hayatını kaybetti
        Gaziantep'te 15 yaşındaki çocuğun bıçakladığı arkadaşı hayatını kaybetti