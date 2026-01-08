Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, basın mensuplarıyla bir araya geldi

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin, görev yapan medya ve basın mensuplarıyla sabah kahvaltısında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 13:55 Güncelleme: 08.01.2026 - 13:59
        Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, basın mensuplarıyla bir araya geldi
        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin, görev yapan medya ve basın mensuplarıyla sabah kahvaltısında bir araya geldi.

        Programda konuşan Şahin, 2025 adli yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, ilçede suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında basın mensuplarını bilgilendirdi.

        Emniyet birimleriyle koordinasyon içinde sürdürülen çalışmaların somut sonuçlar verdiğini belirten Şahin, 2025 yılı içerisinde İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığında yüzde 104 dosya çıkarma oranına ulaşıldığını ifade etti.

        Uyuşturucuyla mücadeleye de değinen Şahin, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı suçları kapsamında 459 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, operasyonlarda ise 11 kilogram 395 gram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini kaydetti.

        Deprem soruşturmalarına ilişkin bilgi veren Şahin, davası açılmamış yalnızca 23 dosyanın kaldığını belirterek, suçla mücadelede kararlılıkla çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı.

        Şahin, kamuoyunun doğru ve şeffaf biçimde bilgilendirilmesinde basın mensuplarının önemli bir rol üstlendiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

