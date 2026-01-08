Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Şahin, kamuoyunun doğru ve şeffaf biçimde bilgilendirilmesinde basın mensuplarının önemli bir rol üstlendiğini sözlerine ekledi.

Uyuşturucuyla mücadeleye de değinen Şahin, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı suçları kapsamında 459 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, operasyonlarda ise 11 kilogram 395 gram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini kaydetti.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin, görev yapan medya ve basın mensuplarıyla sabah kahvaltısında bir araya geldi.

