        Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te temizlik işçisi bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan Osman Nohutçu, yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        08.01.2026 - 14:02
        Gaziantep'te temizlik işçisi bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti
        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan Osman Nohutçu, yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti.

        İslahiye Belediyesi temizlik personeli Nohutçu, İslahiye Devlet Hastanesi çevresinde temizlik yaptığı sırada içerisinde para, kimlik, ehliyet ve kredi kartlarının bulunduğu bir cüzdan buldu.

        Cüzdanda 30 bin lira ile bir miktar döviz bulunduğunu fark eden Nohutçu, durumu amirlerine bildirdi.

        Belediye görevlileri, kimlik bilgilerinden yola çıkarak cüzdanın İslahiye Devlet Hastanesinde görevli Yusuf Çetinkaya’ya ait olduğunu tespit etti.

        Cüzdan sahibine teslim edilirken, Çetinkaya duyarlılığı nedeniyle Nohutçu'ya teşekkür etti.

        İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural da örnek davranışından dolayı belediye personeli Osman Nohutçu'ya teşekkür ederek hediye takdim etti.

