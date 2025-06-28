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        GASMEK'in aile yılı özel sergisi ilgi görüyor

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK) öğrencileri tarafından hazırlanan 2025 Aile Yılı Özel Sergisi, vatandaşlardan ilgi görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 14:40 Güncelleme: 28.06.2025 - 14:41
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        GASMEK'in aile yılı özel sergisi ilgi görüyor
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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK) öğrencileri tarafından hazırlanan 2025 Aile Yılı Özel Sergisi, vatandaşlardan ilgi görüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, usta öğrencilerin ve kursiyerler tarafından GASMEK merkezinde hazırlanan ürünler için Festivaller Parkında sergi açıldı.

        60 farklı branşın yer aldığı 2025 Aile Yılı Özel Sergisinde düzenlenen etkinlikler ve aktivitelerle katılımcıların keyifli zaman geçirdiği aktarıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen ve sergiye çocuklarıyla gezmeye gelen Ufuk Bölen, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin bu gibi etkinliklerle katkı sağladığını belirtti.

        Muazzez Karakan ise güzel vakit geçirebildiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Festival Parkın bütün etkinliklerine katılmaya çalışıyoruz. Kendi çocuğum için de bu boş vakitlerini değerlendirebilecekleri, aileyle vakit geçirebilecekleri böyle güzel etkinliklerin olması çok güzel. Ben en çok resimleri çok beğendim. Cam boncukları çok beğendim. Akıl ve zeka oyunları zaten her zaman çok sevdiğimiz, katıldığımız etkinlikler. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne, Fatma Şahin’e hepsine çok teşekkür ederim. Bize bir şeyler katıyorlar sürekli. Vaktimizi değerlendiriyorlar."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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