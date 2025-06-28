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        Gaziantep Hayvanat Bahçesi sakinleri buzlu kokteyllerle serinliyor

        Gaziantep Hayvanat Bahçesi sakinleri, mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklarda özel olarak hazırlanan meyveli ve etli buzlu kokteyllerle serinletiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 15:48 Güncelleme: 28.06.2025 - 15:48
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        Gaziantep Hayvanat Bahçesi sakinleri buzlu kokteyllerle serinliyor
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        Gaziantep Hayvanat Bahçesi sakinleri, mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklarda özel olarak hazırlanan meyveli ve etli buzlu kokteyllerle serinletiliyor.

        Termometrelerin 38 dereceyi gösterdiği kentte, hayvanat bahçesindeki hayvanlar için yaz mevsimine özel yiyecekler hazırlanıyor.

        Kaplan ve aslan gibi yırtıcı hayvanlara buzlu et kokteyli, ayılara ise elma, portakal, kivi, çilek, muz ve üzümden oluşan meyveli buz kokteylleri veriliyor.

        Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, kentte hava sıcaklarının en yüksek olduğu günlerin yaşandığını belirtti.

        Kent genelinde sıcaklıkların 38 dereceyi bulduğunu ifade eden Özsöyler, şöyle konuştu:

        "Biz de Doğal Yaşam Parkı'nda ayı, aslan ve kaplanlara meyve ve et kokteylleri hazırlıyoruz. Ayılara ayrıca zenginleştirilmiş elma, armut, portakal ve çilek gibi meyveleri karıştırıp bunları derin dondurucuda donduruyoruz. Belirli periyotlarla bu meyveleri serinleme havuzlarına atıyoruz. Yaşam parkı sakinleri de bu kokteylleri yiyerek serinliyor. Hayvanlar serinleme havuzlarında da belirli saatlerde serinliyor. Aslan ve kaplanlara da et kokteylleri yapıyoruz. Bu kokteylleri yine derin dondurucuda dondurup havuzlarına atıyoruz. Develeri de fıskiyelerle serinletiyoruz. Hayvanlar günün sıcaklığını bu şekilde konforlu bir şekilde atlatıyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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