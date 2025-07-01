Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        İslahiye'de öğretmenler, okulların sıralarını onardı

        İslahiye'de Boğaziçi Atatürk Anadolu Lisesi'nin sıraları, idareciler ve öğretmenler tarafından onarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 14:59 Güncelleme: 01.07.2025 - 14:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        İslahiye'de öğretmenler, okulların sıralarını onardı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İslahiye'de Boğaziçi Atatürk Anadolu Lisesi'nin sıraları, idareciler ve öğretmenler tarafından onarıldı.

        Lisede görevli olan idareci ve öğretmenler, seminer dönemi çalışmaları kapsamında, 20 sınıfın yıpranmış sıralarını zımparalayıp vernikleyerek yeniledi.

        Okul Müdürü Abdullah Alkan, emeği geçenlere teşekkür ederek yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilerin temiz sıralarda eğitim görmelerini hedeflediklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa'da bir saat arayla iki deprem!
        Bursa'da bir saat arayla iki deprem!
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Orman yangınlarında son durum! İzmir'deki yangın 3.gününde!
        Orman yangınlarında son durum! İzmir'deki yangın 3.gününde!
        Barcelona'da son 100 yılın en sıcak haziran ayı
        Barcelona'da son 100 yılın en sıcak haziran ayı
        Sabri Ugan için TSYD'de tören düzenlendi
        Sabri Ugan için TSYD'de tören düzenlendi
        Vahşet! Karısını yumrukla öldürdü!
        Vahşet! Karısını yumrukla öldürdü!
        Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi!
        Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi!
        İnanılmaz kazada 4 can kaybı!
        İnanılmaz kazada 4 can kaybı!
        ABD dolarında 1973'ten bu yana bir ilk
        ABD dolarında 1973'ten bu yana bir ilk
        Keçi çobanı keşfetmişti! "Burası her sene bizi şaşırtıyor"
        Keçi çobanı keşfetmişti! "Burası her sene bizi şaşırtıyor"
        Osimhen'e yeni teklif: Süre istedi
        Osimhen'e yeni teklif: Süre istedi
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı
        Beşiktaş, Tammy Abraham'ı duyurdu!
        Beşiktaş, Tammy Abraham'ı duyurdu!
        Eski yenge aşk tatilinde
        Eski yenge aşk tatilinde
        İtalya harekete geçti! AB vatandaşı olmayan 500 bin kişiyi işe alacak
        İtalya harekete geçti! AB vatandaşı olmayan 500 bin kişiyi işe alacak
        Jhon Duran Fenerbahçe için imzaya geliyor!
        Jhon Duran Fenerbahçe için imzaya geliyor!
        Baykar, İtalyan havacılık devi Piaggio'yu satın aldı
        Baykar, İtalyan havacılık devi Piaggio'yu satın aldı

        Benzer Haberler

        Gaziantep ve çevre illerden Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlay...
        Gaziantep ve çevre illerden Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlay...
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu 2 şüpheli tutuklandı
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu 2 şüpheli tutuklandı
        Araban'da karpuz hasadı başladı
        Araban'da karpuz hasadı başladı
        Gaziantep'ten 60 firma TİM ilk bin listesinde yer aldı
        Gaziantep'ten 60 firma TİM ilk bin listesinde yer aldı
        Gaziantep'te TIR ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
        Gaziantep'te TIR ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
        Gaziantep'te tırla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Gaziantep'te tırla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı