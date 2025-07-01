İslahiye'de öğretmenler, okulların sıralarını onardı
İslahiye'de Boğaziçi Atatürk Anadolu Lisesi'nin sıraları, idareciler ve öğretmenler tarafından onarıldı.
İslahiye'de Boğaziçi Atatürk Anadolu Lisesi'nin sıraları, idareciler ve öğretmenler tarafından onarıldı.
Lisede görevli olan idareci ve öğretmenler, seminer dönemi çalışmaları kapsamında, 20 sınıfın yıpranmış sıralarını zımparalayıp vernikleyerek yeniledi.
Okul Müdürü Abdullah Alkan, emeği geçenlere teşekkür ederek yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilerin temiz sıralarda eğitim görmelerini hedeflediklerini belirtti.
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