İslahiye'de öğretmenler, okulların sıralarını onardı

Lisede görevli olan idareci ve öğretmenler, seminer dönemi çalışmaları kapsamında, 20 sınıfın yıpranmış sıralarını zımparalayıp vernikleyerek yeniledi.

İslahiye'de Boğaziçi Atatürk Anadolu Lisesi'nin sıraları, idareciler ve öğretmenler tarafından onarıldı.

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