Gaziantep FK'li futbolcular laktat testinden geçti

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sırbistan Futbol Federasyonu Tesisleri'nde hazırlıklarını devam ettiren kırmızı-siyahlı ekipte oyuncuların kondisyon, dayanıklılık düzeyleri ve kandaki laktik asit seviyeleri ölçüldü.

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