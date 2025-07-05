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        Gaziantep FK'li futbolcular laktat testinden geçti

        Yeni sezon hazırlıklarını Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sürdüren Gaziantep FK'de futbolcular, laktat testinden geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 14:12 Güncelleme: 05.07.2025 - 15:12
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        Gaziantep FK'li futbolcular laktat testinden geçti
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        Yeni sezon hazırlıklarını Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sürdüren Gaziantep FK'de futbolcular, laktat testinden geçti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sırbistan Futbol Federasyonu Tesisleri'nde hazırlıklarını devam ettiren kırmızı-siyahlı ekipte oyuncuların kondisyon, dayanıklılık düzeyleri ve kandaki laktik asit seviyeleri ölçüldü.

        Kırmızı- siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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        Galeri

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