Gaziantep'te hırsızlık olaylarına karışan 3 kişi tutuklandı

Çalışma kapsamında 3 inşaattan, 2 evden hırsızlık, 2 motosiklet hırsızlığı, 1 otodan hırsızlık 2 dolandırıcılık ve 1 yağma olayı olmak üzere 11 faili meçhul olaya karıştığı belirlenen 31 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla haziran ayında özel çalışma yapıldı.

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