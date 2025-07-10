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        Gaziantep'te hırsızlık olaylarına karışan 3 kişi tutuklandı

        Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından haziran ayında aydınlatılan 11 faili meçhul hırsızlık olayına karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan 31 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 15:27 Güncelleme: 10.07.2025 - 15:27
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        Gaziantep'te hırsızlık olaylarına karışan 3 kişi tutuklandı
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        Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından haziran ayında aydınlatılan 11 faili meçhul hırsızlık olayına karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan 31 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla haziran ayında özel çalışma yapıldı.

        Çalışma kapsamında 3 inşaattan, 2 evden hırsızlık, 2 motosiklet hırsızlığı, 1 otodan hırsızlık 2 dolandırıcılık ve 1 yağma olayı olmak üzere 11 faili meçhul olaya karıştığı belirlenen 31 şüpheli yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 28'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Operasyonlarda ele geçirilen malzemeler, sahiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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