İslahiye'de yaralı halde bulunan sahipsiz köpek tedaviye alındı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaralı halde bulunan sahipsiz köpek tedaviye alındı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaralı halde bulunan sahipsiz köpek tedaviye alındı.
Bir tarlada ateşli silahla ayağından vurulmuş sahipsiz köpeği gören vatandaşlar İslahiye Belediyesi ekiplerine haber verdi.
Ekipler tarafından hayvan ambulansına alınan köpek, bir klinikte tedaviye alındı.
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