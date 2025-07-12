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        İslahiye'de yaralı halde bulunan sahipsiz köpek tedaviye alındı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaralı halde bulunan sahipsiz köpek tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 13:49 Güncelleme: 12.07.2025 - 13:49
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        İslahiye'de yaralı halde bulunan sahipsiz köpek tedaviye alındı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaralı halde bulunan sahipsiz köpek tedaviye alındı.

        Bir tarlada ateşli silahla ayağından vurulmuş sahipsiz köpeği gören vatandaşlar İslahiye Belediyesi ekiplerine haber verdi.

        Ekipler tarafından hayvan ambulansına alınan köpek, bir klinikte tedaviye alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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