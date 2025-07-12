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        CHP Genel Başkanı Özel, Malatya'daki mitingde konuştu:

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti olarak yıllardır teröre karşı olduklarını belirterek, "Hem terörsüz hem demokratik bir Türkiye'nin arkasındayız. Biz barışın da demokrasinin de teminatıyız. Biz hem terörsüz hem demokratik bir Türkiye istiyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 21:52 Güncelleme: 12.07.2025 - 22:23
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        CHP Genel Başkanı Özel, Malatya'daki mitingde konuştu:
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti olarak yıllardır teröre karşı olduklarını belirterek, "Hem terörsüz hem demokratik bir Türkiye'nin arkasındayız. Biz barışın da demokrasinin de teminatıyız. Biz hem terörsüz hem demokratik bir Türkiye istiyoruz." dedi.

        Özel, Malatya Büyükşehir Belediye binasının arkasında "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, kentin önemli siyasetçiler yetiştirdiğini söyledi.

        Malatya'nın tarih boyunca darbeler karşısında dik durduğunu ifade eden Özel, darbelerde ana muhalefet partisinin de ne yapacağının önemli olduğunu belirtti.

        Özel, ana muhalefet partisi olarak 15 Temmuz gecesi vakit kaybetmeden muhataplarını aradıklarına işaret ederek, "AK Parti'nin o güne kadar bize yaptıklarını, dediklerini bir kenara bıraktık ve darbeye karşı Meclis'te hep beraber direndik çünkü biz biliyoruz, darbe milletin iradesini hedef alır. Kim milletin seçtiğine darbe yapıyorsa, karşısında hep birlikte durmak icap eder. O gün o zor sınavdan hepimiz alnımızın akıyla çıktık." dedi.

        Seçimlerin ardından kabahati hiçbir zaman millette aramadıklarını dile getiren Özel, şöyle konuştu:

        "Malatya'da düşük oylar aldık, 1977'den beri tek belediyeye ulaşamadık, yüzde 23 aldık, 2019'da 4 parti birlikte, 2023'te 6 parti birlikte yüzde 25 aldık ama Malatya'ya kızmadık. Çalıştık, 'Malatya'yı anlamalıyız, dinlemeliyiz, onun yanında olmalıyız, günü gelince takdir ederse biz kazanırız' dedik."

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü konuşmasını hatırlatan Özel, "CHP olarak yıllardır teröre karşıyız. Hem terörsüz hem demokratik bir Türkiye'nin arkasındayız. Biz barışın da demokrasinin de teminatıyız. Biz hem terörsüz hem demokratik bir Türkiye istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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