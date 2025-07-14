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        İslahiye'nin son teneke ustası mesleğini ilerleyen yaşına rağmen sürdürüyor

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, mesleğinin son temsilcisi olan 77 yaşındaki Vehbi Çanakçı, 60 yıl önce başladığı tenekeciliği sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 14:30 Güncelleme: 14.07.2025 - 14:38
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        İslahiye'nin son teneke ustası mesleğini ilerleyen yaşına rağmen sürdürüyor
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        Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, mesleğinin son temsilcisi olan 77 yaşındaki Vehbi Çanakçı, 60 yıl önce başladığı tenekeciliği sürdürüyor.

        İslahiye ilçesinde 60 yıldır tenekecilik yapan Vehbi Çanakçı, soba, soba tamiratı, mangal, kebap şişi ve semaver gibi malzemeler yaparak hayatını sürdürüyor.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde evi ve iş yeri zarar gören Çanakçı, kendisine tahsis edilen Demokrasi Meydanı'ndaki 21 metrekarelik iş yerinde üretimini ve tamirat çalışmalarına devam ediyor.

        Çanakçı, gelişen teknolojiyle mesleğin bitme noktasına geldiğini belirterek, artık çırak bulmakta da sıkıntı yaşadığını aktardı.

        Mesleğinin son temsilcisi olduğunu kaydeden Çanakçı, sağlığı elverdiği sürece çalışma hayatında yer almak istediğini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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