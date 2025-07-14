İslahiye'nin son teneke ustası mesleğini ilerleyen yaşına rağmen sürdürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde evi ve iş yeri zarar gören Çanakçı, kendisine tahsis edilen Demokrasi Meydanı'ndaki 21 metrekarelik iş yerinde üretimini ve tamirat çalışmalarına devam ediyor.

İslahiye ilçesinde 60 yıldır tenekecilik yapan Vehbi Çanakçı, soba, soba tamiratı, mangal, kebap şişi ve semaver gibi malzemeler yaparak hayatını sürdürüyor.

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