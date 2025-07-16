Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        İslahiye'de sürücülere yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi

        İslahiye ilçesinde, genç sürücülere yönelik farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 14:05 Güncelleme: 16.07.2025 - 14:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        İslahiye'de sürücülere yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İslahiye ilçesinde, genç sürücülere yönelik farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

        İslahiye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği iş birliğinde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, motosiklet kazalarının önlenmesine yönelik bilgiler verildi.

        "Gazı değil, sevgini artır. Genç sürücülerde farkındalık ve önleme üzerine söyleşi" etkinliğinde, trafik güvenliği, koruyucu ekipman kullanımı ve hız kontrolü gibi konular ele alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu'na 1 yıl 8 ay hapis cezası
        İmamoğlu'na 1 yıl 8 ay hapis cezası
        İsrail'den saldırı: Şam'da büyük patlama
        İsrail'den saldırı: Şam'da büyük patlama
        Şizofreni hastası, başka bir hastanın gözlerini oydu
        Şizofreni hastası, başka bir hastanın gözlerini oydu
        Katil de maktul de 15 yaşında! 100 bıçak darbesine 15 yıl ceza!
        Katil de maktul de 15 yaşında! 100 bıçak darbesine 15 yıl ceza!
        Beş ayrılık kapıda!
        Beş ayrılık kapıda!
        "Falaaddin" ve "Binnaz"a soruşturma!
        "Falaaddin" ve "Binnaz"a soruşturma!
        Kritik tarih 21 Temmuz!
        Kritik tarih 21 Temmuz!
        Hapis istemi
        Hapis istemi
        Fenerbahçe'nin Paris bekleyişi sürüyor!
        Fenerbahçe'nin Paris bekleyişi sürüyor!
        Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar
        Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        "Babam sperm bankasından çocuk yapmamı istedi"
        "Babam sperm bankasından çocuk yapmamı istedi"
        Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi
        Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi
        Hemzemin facia! Gurbetçi hayatını kaybetti
        Hemzemin facia! Gurbetçi hayatını kaybetti
        Ayşe'nin cansız bedenini valizle taşıdılar!
        Ayşe'nin cansız bedenini valizle taşıdılar!
        Hakan için transfer açıklaması!
        Hakan için transfer açıklaması!
        Bakan Şimşek'le ilgili faiz iddialarına yalanlama
        Bakan Şimşek'le ilgili faiz iddialarına yalanlama
        Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi “Anayasa’ya aykırı” dedi
        Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi “Anayasa’ya aykırı” dedi
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 1180 paket sigara ele geçirildi
        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 1180 paket sigara ele geçirildi
        Otobüs şoförü, aracında unutulan içinde para ve altın olan çantayı sahibine...
        Otobüs şoförü, aracında unutulan içinde para ve altın olan çantayı sahibine...
        Gaziantep'te etkinliğin adresi '15 Temmuz Demokrasi Meydanı' oldu
        Gaziantep'te etkinliğin adresi '15 Temmuz Demokrasi Meydanı' oldu
        Gaziantep ve çevre illerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinli...
        Gaziantep ve çevre illerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinli...
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Araban'da şehitlik ziyaret edildi
        Araban'da şehitlik ziyaret edildi