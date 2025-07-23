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        Gaziantep'te motosikletteki yolcunun köpeği sürüklemesiyle ilgili 2 zanlı yakalandı

        Gaziantep'te motosikletteki yolcunun köpeği iple sürüklemesi olayıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 22:40 Güncelleme: 23.07.2025 - 22:40
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        Gaziantep'te motosikletteki yolcunun köpeği sürüklemesiyle ilgili 2 zanlı yakalandı
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        Gaziantep'te motosikletteki yolcunun köpeği iple sürüklemesi olayıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada bir köpeğin motosiklet ile çekilerek götürülmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

        Polis ekiplerince yapılan çalışmada, kimlikleri tespit edilen B.Ç. ve M.Ç, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

        Cumhuriyet savcılığınca, zanlılar hakkında "Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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