Gaziantep'te motosikletteki yolcunun köpeği sürüklemesiyle ilgili 2 zanlı yakalandı
Gaziantep'te motosikletteki yolcunun köpeği iple sürüklemesi olayıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te motosikletteki yolcunun köpeği iple sürüklemesi olayıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada bir köpeğin motosiklet ile çekilerek götürülmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Polis ekiplerince yapılan çalışmada, kimlikleri tespit edilen B.Ç. ve M.Ç, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Cumhuriyet savcılığınca, zanlılar hakkında "Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı.
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