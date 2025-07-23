Gaziantep'te motosikletteki yolcunun köpeği sürüklemesiyle ilgili 2 zanlı yakalandı

Polis ekiplerince yapılan çalışmada, kimlikleri tespit edilen B.Ç. ve M.Ç, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada bir köpeğin motosiklet ile çekilerek götürülmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

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