Bitkin halde bulduğu kızıl şahini besleyip yeniden doğaya bıraktı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir işletmeci, bitkin halde bulduğu kızıl şahini bir süre besledikten sonra yeniden doğaya saldı.

İlçe merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Amanos Dağları eteklerinde yer alan İdilli Vadisi'nde mesire alanı işleten Mehmet Hanifi Çavdar, alanda dolaşırken uçamayacak halde bitkin bir kızıl şahin buldu.

Şahinin aç ve yorgun olduğunu fark eden Çavdar, hayvanı bir süre besleyip bakımını yaptı. Sağlığına kavuşan kızıl şahin daha sonra yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

Çavdar, doğada yaralı ya da bitkin halde bulunan yaban hayvanlarının korunması ve yaşatılması gerektiğine dikkati çekerek, "Doğanın dengesini sağlayan bu canlılara hep birlikte sahip çıkmalıyız." dedi.