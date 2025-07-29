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        GÜNCELLEME - Gaziantep'te halı fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

        Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde halı fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 11:48 Güncelleme: 29.07.2025 - 11:48
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        GÜNCELLEME - Gaziantep'te halı fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde halı fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Körkün Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren halı fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, 23 araç ve 52 personel ile yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

        Soğutma çalışmasının devam ettiği fabrikada hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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