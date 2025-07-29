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        Huzurlu Yaylası'nda çöp toplama ve bilinçlendirme çalışması yapıldı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Huzurlu Yaylası'nda, çevre duyarlılığına dikkati çekmek amacıyla yayla merkezinde ve piknik alanlarında çöp toplama ve bilinçlendirme çalışmaları yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 14:14 Güncelleme: 29.07.2025 - 14:14
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        Huzurlu Yaylası'nda çöp toplama ve bilinçlendirme çalışması yapıldı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Huzurlu Yaylası'nda, çevre duyarlılığına dikkati çekmek amacıyla yayla merkezinde ve piknik alanlarında çöp toplama ve bilinçlendirme çalışmaları yapıldı.

        Huzurlu Yaylası Kalkındırma, Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği (Huzurluyayder) koordinasyonunda yaklaşık 1600 rakımlı yayla merkezinde ve piknik alanlarında çöp toplandı.

        Etkinlikte doğaseverler, cam şişe, metal kutu, naylon ve evsel atıkları toplayarak çevre temizliği yaptı.

        Dernek Başkanı Haydar Dal ve yönetim kurulu üyeleri, çevre bilinci oluşturmanın önemine dikkati çekerek şu mesajı verdi:

        "Doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanılması, ekosistem dengesinin korunması ve gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakılması hepimizin sorumluluğudur. Her birey, doğaya karşı görevini yerine getirmelidir."

        Etkinlik sırasında bölgede piknik yapan vatandaşlara çevreyi kirletmemeleri, doğaya zarar verecek atıkları rastgele bırakmamaları yönünde uyarılar yapıldı. Özellikle yaz aylarında artan orman yangınlarına dikkat çekilerek, ateş yakma konusunda daha duyarlı olunması gerektiği vurgulandı.

        Dernek yönetimi ayrıca, Huzurlu Yaylası yerleşkesinde temizlik hizmetlerini sürdüren İslahiye Belediyesine teşekkür etti.

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