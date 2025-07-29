Huzurlu Yaylası'nda çöp toplama ve bilinçlendirme çalışması yapıldı

Dernek yönetimi ayrıca, Huzurlu Yaylası yerleşkesinde temizlik hizmetlerini sürdüren İslahiye Belediyesine teşekkür etti.

"Doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanılması, ekosistem dengesinin korunması ve gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakılması hepimizin sorumluluğudur. Her birey, doğaya karşı görevini yerine getirmelidir."

Dernek Başkanı Haydar Dal ve yönetim kurulu üyeleri, çevre bilinci oluşturmanın önemine dikkati çekerek şu mesajı verdi:

Etkinlikte doğaseverler, cam şişe, metal kutu, naylon ve evsel atıkları toplayarak çevre temizliği yaptı.

Huzurlu Yaylası Kalkındırma, Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği (Huzurluyayder) koordinasyonunda yaklaşık 1600 rakımlı yayla merkezinde ve piknik alanlarında çöp toplandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Huzurlu Yaylası'nda, çevre duyarlılığına dikkati çekmek amacıyla yayla merkezinde ve piknik alanlarında çöp toplama ve bilinçlendirme çalışmaları yapıldı.

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