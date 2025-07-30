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        Gaziantep Basketbol, Erkin Şenel'i kadrosuna kattı

        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, Erkin Şenel'i kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 14:36 Güncelleme: 30.07.2025 - 14:36
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        Gaziantep Basketbol, Erkin Şenel'i kadrosuna kattı
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        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, Erkin Şenel'i kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz yıllarda takımımızda forma giyen başarılı oyuncu Erkin Şenel, 2024-2025 sezonunu Bandırma Bordo takımında 8,5 sayı, 3,9 ribaunt, 1,8 asist istatistikleri ile tamamlamıştır. Oyuncumuza yeniden 'hoş geldin' diyor, başarılı bir sezon diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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