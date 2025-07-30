Gaziantep Basketbol, Erkin Şenel'i kadrosuna kattı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz yıllarda takımımızda forma giyen başarılı oyuncu Erkin Şenel, 2024-2025 sezonunu Bandırma Bordo takımında 8,5 sayı, 3,9 ribaunt, 1,8 asist istatistikleri ile tamamlamıştır. Oyuncumuza yeniden 'hoş geldin' diyor, başarılı bir sezon diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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