Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        "Gaziantep Forum 2" programının açılış paneli yapıldı

        Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öncülüğünde düzenlenen "Gaziantep Forum 2" programının ilk oturumu, "Küresel sistem meşruiyetini kaybetti mi?" konu başlığıyla gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 17:52 Güncelleme: 22.10.2025 - 17:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Gaziantep Forum 2" programının açılış paneli yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öncülüğünde düzenlenen "Gaziantep Forum 2" programının ilk oturumu, "Küresel sistem meşruiyetini kaybetti mi?" konu başlığıyla gerçekleştirildi.

        Dünya İslam Alimleri Birliği Başkanı Ali Muhyiddin Karadaği, Şahinbey Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve moderatörlüğünü gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un gerçekleştirdiği panelde, kentte olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

        Batı'nın bir sistematiğe bağlı ilerlediğini ifade eden Karadaği, İslam aleminin bir sistematiğe ve stratejik vizyona ihtiyacı olduğunu kaydetti.

        Karadaği, İslam dünyasının bilime ağırlık vermesi gerektiğini vurguladı.

        Türkiye, Malezya, Katar gibi gelişmiş, teknoloji ile bilimi ön plana alan ülkeleri, diğer Müslüman ülkelerin örnek alması gerektiğini belirten Karadaği, şöyle devam etti:

        "İslam ümmetini yeniden yapılandırmak gerekiyorsa büyük çabaya ihtiyaç vardır. Siyasi dağılmışlık değil de siyasi birliktelik gerekir. Siyasi bir çerçeve için şu anki ülkeleri razı etmemiz lazım. Bence aşama aşama gidelim, birliktelikle başlayalım. Mesela ekonomik işbirliğiyle başlayabiliriz. Avrupa'ya baktığımızda şu anki noktaya nasıl geldi? Temellerinde ekonomi vardı. Ortak pazar kurdular, şu an tek pazar, tek ülke, tek para biriminden bahsediyorlar. Ekonomi işbirliği bu işin temeli olabilir. Ekonomik birliktelikten siyasi birlikteliğe geçebiliriz. Çünkü temelde ekonomi vardır. Güçlü ekonomi güçlü politikayı da getirir arkasından. Bu fikirleri, görüşleri kendi aramızda, gençlerimiz arasında yaymamız lazım."

        Şark Forumu Başkanı Vaddah Hanfer ise yeni bir sistemin kurulma aşamasında olduğunu ifade ederek, "Şu an bu geçiş çok önemli bir nokta olabilir. Özellikle Batılı ülkeler hakkında. İslam aleminde jeopolitik merkezin olmasına izin vermediler. Önümüzdeki dönemde böyle bir şeye kavuşmamız mümkün olabilir." dedi.

        İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Mehmet Görmez de Gazze savaşının başladığı günden beri, dünyanın her tarafında Müslümanlar ve vicdan ehli gayrimüslimlerin de çok büyük bir çırpınış içerisinde bulunduğuna şahit olduklarını kaydetti.

        Akademisyen Yasin Aktay, İsrail'in "yanlış toprağa ekilmiş yanlış ve yabani bir ot, etrafındaki bütün bitki örtüsünü tahrip eden bir devlet olduğunu" belirtti.

        Panele, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zehra Ünal, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, eski Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye Ulusal Ajans Başkanı İlker Astarcı ve TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ile 10'dan fazla ülkeden akademisyen katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İncinmişsin" videosuyla tanınmıştı... Kamyonda ölü bulundu!
        "İncinmişsin" videosuyla tanınmıştı... Kamyonda ölü bulundu!
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        22 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        22 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Direksiyonu cinayete kırdı
        Direksiyonu cinayete kırdı
        Feci iddia! Hekimlikten men edilen doktorun ameliyat ettiği kadın öldü
        Feci iddia! Hekimlikten men edilen doktorun ameliyat ettiği kadın öldü
        İndirim mi, pas mı?
        İndirim mi, pas mı?
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        Suya dalabilen tek yırtıcı kuş Uluabat Gölü’nde!
        Suya dalabilen tek yırtıcı kuş Uluabat Gölü’nde!
        Metroda korkuya yol açtı! Oyuncak tüfeği yolculara doğrultu!
        Metroda korkuya yol açtı! Oyuncak tüfeği yolculara doğrultu!
        CHP'nin 39'uncu Kurultayı için iptal istemi
        CHP'nin 39'uncu Kurultayı için iptal istemi
        G.Saray, Devler Ligi'nde zafer peşinde!
        G.Saray, Devler Ligi'nde zafer peşinde!
        Meloni Filistin'i tanıma şartlarını açıkladı
        Meloni Filistin'i tanıma şartlarını açıkladı
        Tedesco'dan Stuttgart açıklaması!
        Tedesco'dan Stuttgart açıklaması!
        ABD'de gündem Alperen!
        ABD'de gündem Alperen!
        Eyüp, 24 yaşındaydı... Evine girerken kanlı infaz!
        Eyüp, 24 yaşındaydı... Evine girerken kanlı infaz!
        'Yasak aşk' iddialarına yanıt
        'Yasak aşk' iddialarına yanıt
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        Estetikli oyuncuları eleştirdi
        Estetikli oyuncuları eleştirdi
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        Kafeininizi nasıl alırdınız?
        Kafeininizi nasıl alırdınız?

        Benzer Haberler

        Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş: İslam dünyası acilen bir öze dönüş yolculuğ...
        Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş: İslam dünyası acilen bir öze dönüş yolculuğ...
        Türk halıcılardan 9 ayda 2 milyar 17 milyon dolarlık ihracat
        Türk halıcılardan 9 ayda 2 milyar 17 milyon dolarlık ihracat
        Gaziantep'te usulsüz ilaç üretimi ve satışı yapan kişi tutuklandı
        Gaziantep'te usulsüz ilaç üretimi ve satışı yapan kişi tutuklandı
        Gaziantep'te 1 kişinin bıçakla yaralanmasına ilişkin 3 kişi tutuklandı
        Gaziantep'te 1 kişinin bıçakla yaralanmasına ilişkin 3 kişi tutuklandı
        Gaziantep'te 10 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı
        Gaziantep'te 10 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı
        Gaziantep'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Gaziantep'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti