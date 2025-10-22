"Gaziantep Forum 2" programının açılış paneli yapıldı

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öncülüğünde düzenlenen "Gaziantep Forum 2" programının ilk oturumu, "Küresel sistem meşruiyetini kaybetti mi?" konu başlığıyla gerçekleştirildi.

Dünya İslam Alimleri Birliği Başkanı Ali Muhyiddin Karadaği, Şahinbey Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve moderatörlüğünü gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un gerçekleştirdiği panelde, kentte olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Batı'nın bir sistematiğe bağlı ilerlediğini ifade eden Karadaği, İslam aleminin bir sistematiğe ve stratejik vizyona ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Karadaği, İslam dünyasının bilime ağırlık vermesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye, Malezya, Katar gibi gelişmiş, teknoloji ile bilimi ön plana alan ülkeleri, diğer Müslüman ülkelerin örnek alması gerektiğini belirten Karadaği, şöyle devam etti:

"İslam ümmetini yeniden yapılandırmak gerekiyorsa büyük çabaya ihtiyaç vardır. Siyasi dağılmışlık değil de siyasi birliktelik gerekir. Siyasi bir çerçeve için şu anki ülkeleri razı etmemiz lazım. Bence aşama aşama gidelim, birliktelikle başlayalım. Mesela ekonomik işbirliğiyle başlayabiliriz. Avrupa'ya baktığımızda şu anki noktaya nasıl geldi? Temellerinde ekonomi vardı. Ortak pazar kurdular, şu an tek pazar, tek ülke, tek para biriminden bahsediyorlar. Ekonomi işbirliği bu işin temeli olabilir. Ekonomik birliktelikten siyasi birlikteliğe geçebiliriz. Çünkü temelde ekonomi vardır. Güçlü ekonomi güçlü politikayı da getirir arkasından. Bu fikirleri, görüşleri kendi aramızda, gençlerimiz arasında yaymamız lazım."

Şark Forumu Başkanı Vaddah Hanfer ise yeni bir sistemin kurulma aşamasında olduğunu ifade ederek, "Şu an bu geçiş çok önemli bir nokta olabilir. Özellikle Batılı ülkeler hakkında. İslam aleminde jeopolitik merkezin olmasına izin vermediler. Önümüzdeki dönemde böyle bir şeye kavuşmamız mümkün olabilir." dedi.

İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Mehmet Görmez de Gazze savaşının başladığı günden beri, dünyanın her tarafında Müslümanlar ve vicdan ehli gayrimüslimlerin de çok büyük bir çırpınış içerisinde bulunduğuna şahit olduklarını kaydetti.

Akademisyen Yasin Aktay, İsrail'in "yanlış toprağa ekilmiş yanlış ve yabani bir ot, etrafındaki bütün bitki örtüsünü tahrip eden bir devlet olduğunu" belirtti.

Panele, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zehra Ünal, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, eski Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye Ulusal Ajans Başkanı İlker Astarcı ve TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ile 10'dan fazla ülkeden akademisyen katıldı.