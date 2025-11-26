Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te 7.Gazi Maratonu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenecek Gazi Yarı Maratonu kapsamında bazı güzergahların trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 16:55 Güncelleme: 26.11.2025 - 16:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te 7.Gazi Maratonu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenecek Gazi Yarı Maratonu kapsamında bazı güzergahların trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 30 Kasım 2025 Pazar günü saat 08.00-12.30 şehir merkezinde maraton güzergahında olan Derekenarı Caddesi, Şirvani Camii Sokağı, Lale Paşa Caddesi, Keçehane Caddesi, İstasyon Caddesi, Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Gazi Muhtar Paşa Bulvarı, Prof. Dr. Muammer Aksoy Bulvarı, Zübeyde Hanım Bulvarı, Bahriye Üçok Bulvarı, Abdulkadir Aksu Bulvarı, Üniversite Bulvarı ve Burç Kavşağı araç trafiğine kapalı olacak.

        Açıklamada, Burç Kavşağı'ndan dönüşle birlikte maratonun Üniversite Bulvarı, Abdulkadir Aksu Bulvarı, Bahriye Üçok Bulvarı, Milli Egemenlik Caddesi, Orduevi Caddesi, Atatürk Bulvarı, Gazi Muhtar Paşa Bulvarı, Şehit Yusuf Erin Caddesi güzergahını takip ederek Büyükşehir Belediyesi önünde tamamlanacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        11. Yargı Paketi 'infaz düzenlemesi'yle geliyor
        11. Yargı Paketi 'infaz düzenlemesi'yle geliyor
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        İkisi de 9. sınıf öğrencisi... Lisede kanlı kavga! O anlar kamerada!
        İkisi de 9. sınıf öğrencisi... Lisede kanlı kavga! O anlar kamerada!
        Ağzı dikili 'ölüm yüzü' heykeli heyecanlandırdı
        Ağzı dikili 'ölüm yüzü' heykeli heyecanlandırdı
        Hong Kong'da facia: 2 bin daireli sitede yangın!
        Hong Kong'da facia: 2 bin daireli sitede yangın!
        İşte 3 kişiyi öldüren seri katil!
        İşte 3 kişiyi öldüren seri katil!
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Karamanoğulları Beyliği’ni araştırırken servet buldu
        Karamanoğulları Beyliği’ni araştırırken servet buldu
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        İşin içinde kayboldular
        İşin içinde kayboldular
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!

        Benzer Haberler

        Şahinbey'den sınava hazırlanan öğrencilere önemli destek
        Şahinbey'den sınava hazırlanan öğrencilere önemli destek
        7. Gazi Yarı Maratonu nedeniyle kent merkezinde bazı yollar trafiğe kapatıl...
        7. Gazi Yarı Maratonu nedeniyle kent merkezinde bazı yollar trafiğe kapatıl...
        Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, GİBTÜ'de öğrencilerle buluştu
        Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, GİBTÜ'de öğrencilerle buluştu
        Şahinbey Belediyesi spor kulübünden önemli başarı
        Şahinbey Belediyesi spor kulübünden önemli başarı
        Dolandırıcılık ve yaralama suçlarından 37 yıl kesinleşmiş cezayla aranan şa...
        Dolandırıcılık ve yaralama suçlarından 37 yıl kesinleşmiş cezayla aranan şa...
        Yılmaz'dan Karşıyaka'ya kütüphane müjdesi
        Yılmaz'dan Karşıyaka'ya kütüphane müjdesi