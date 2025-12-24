Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'te düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 10:22 Güncelleme: 24.12.2025 - 10:22
        Gaziantep'te sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentte sahte içki üretenlere yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, 4 bin 520 etil alkol ele geçirdi, 2 şüpheliyi yakaladı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

