        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        HKÜ, Türkiye'den FEDE'ye kabul edilen ilk yükseköğretim kurumu oldu

        Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), (Federation for European Education – FEDE) üyeliğine kabul edilen Türkiye'deki ilk yükseköğretim kurumu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 15:28 Güncelleme: 12.01.2026 - 15:28
        HKÜ, Türkiye'den FEDE'ye kabul edilen ilk yükseköğretim kurumu oldu
        Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), (Federation for European Education – FEDE) üyeliğine kabul edilen Türkiye'deki ilk yükseköğretim kurumu oldu.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Avrupa merkezli saygın bir akademik ağ olan FEDE üyeliği sayesinde HKÜ, Avrupa başta olmak üzere farklı coğrafyalardan yükseköğretim kurumlarıyla daha güçlü iş birlikleri kurmayı, ortak akademik projeler yürütmeyi ve uluslararası girişimlerde aktif rol almayı hedefliyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, FEDE üyeliğinin üniversite açısından stratejik bir adım olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Avrupa Eğitim Federasyonu'na kabul edilen Türkiye'deki ilk yükseköğretim kurumu olmak, üniversitemizin uluslararasılaşma vizyonunun güçlü bir göstergesidir. Bununla birlikte, Coursera ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde öğrencilerimizin küresel ölçekte tanınan programlara erişimini genişleterek eğitimde dijital dönüşüm sürecimizi daha da güçlendiriyoruz."

        Uluslararası açılımlarını somut adımlarla desteklemeye devam ettiklerini ve bu kapsamda 25 öğrenciye Berlin, Londra, Dublin ve Barcelona olmak üzere dört farklı şehirde mesleki staj imkanı sunacaklarını ve ilgili anlaşmaların tamamlandığını ifade eden Küçükerdoğan, ayrıca Özbekistan ve Kazakistan'da açılması planlanan temsilciliklerle üniversitenin uluslararası akademik ve kurumsal etki alanını daha da genişletmeyi hedeflediklerini belirtti.

        Küçükerdoğan, "FEDE üyeliğiyle birlikte öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz için yeni iş birlikleri ve akademik fırsatlar oluşturarak üniversitemizin küresel görünürlüğünü artırmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

