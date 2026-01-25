Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gaziantep'te okul öncesi eğitim için yeni model geliştirildi

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde okul öncesi eğitim için yeni bir model geliştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 14:09 Güncelleme: 25.01.2026 - 14:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te okul öncesi eğitim için yeni model geliştirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde okul öncesi eğitim için yeni bir model geliştirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Modeli olarak adlandırılan yeni sistemde, okul öncesi eğitimin fiziki altyapısı belediye tarafından hazırlanarak okulun eğitim ve idaresi Milli Eğitime teslim ediliyor.

        Açıklamada, eğitim verilecek alanların kreş niteliğine dönüştürülüp sınıfların tefrişatının yapıldığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

        "Güvenlik, ısıtma, donanım, temizlik ve işletme gibi ihtiyaçlar belediyemiz tarafından karşılanıyor. Fiziksel hazırlıkların ardından süreç Milli Eğitim Bakanlığına devrediliyor. Bu merkezlere en yakın resmi okullardan öğretmen görevlendirmesi yapılırken açılan sınıflar, bağlı bulundukları okulun birer şubesi olarak faaliyet gösteriyor. Eğitim müfredatı, idari yapı ve denetim süreçleri tamamen Milli Eğitim Bakanlığının sorumluluğunda yürütülürken e-Okul sistemine dahil edilen sınıflar resmi statüye sahip oluyor."

        Bu modelde, yerel yönetim ile merkezi idare arasında kurulan güçlü iş birliğiyle okul öncesi eğitimde sürdürülebilir bir yapı sunulması hedeflendiği belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yasak aşk yaşadığı adamı otomobilde öldürdü iddiası!
        Yasak aşk yaşadığı adamı otomobilde öldürdü iddiası!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        3 yaşındaki Rüveyda'nın ölümünde ihmal iddiası!
        3 yaşındaki Rüveyda'nın ölümünde ihmal iddiası!
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        "Gelenekleri silah gibi kullanıyor"
        "Gelenekleri silah gibi kullanıyor"
        "Basketbol şubesi ek bir destek almadan devam edecek!"
        "Basketbol şubesi ek bir destek almadan devam edecek!"
        İşte Tedesco'nun Göztepe 11'i!
        İşte Tedesco'nun Göztepe 11'i!
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Kocasını 17 yaşındaki sevgilisine öldürttü!
        Kocasını 17 yaşındaki sevgilisine öldürttü!
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        ICE ekipleri bir kişiyi daha öldürdü
        ICE ekipleri bir kişiyi daha öldürdü
        Trump, Carney'e "vali" dedi
        Trump, Carney'e "vali" dedi
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Çay nasıl keşfedildi?
        Çay nasıl keşfedildi?
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te silah ve uyuşturucuyla yakalanan 4 kişi gözaltına alındı
        Gaziantep'te silah ve uyuşturucuyla yakalanan 4 kişi gözaltına alındı
        Gaziantep'te ruhsatsız 2 tüfek ile 8 tabanca ele geçirildi: 5 gözaltı
        Gaziantep'te ruhsatsız 2 tüfek ile 8 tabanca ele geçirildi: 5 gözaltı
        Kesinleşmiş 10'ar yıl cezayla aranan 2 şahıs yakalandı
        Kesinleşmiş 10'ar yıl cezayla aranan 2 şahıs yakalandı
        Gaziantep'te tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı
        Gaziantep'te tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı
        Cezaevi arkadaşlarının bıçaklı kavgası cinayetle son buldu
        Cezaevi arkadaşlarının bıçaklı kavgası cinayetle son buldu
        Gaziantep Basketbol zirveden inmek istemiyor
        Gaziantep Basketbol zirveden inmek istemiyor