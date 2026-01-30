Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremde hayvanlarını kaybeden üretici, devlet desteğiyle yeniden sürü sahibi oldu

        FEVZİ KEMAL KARAGÖZ - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde beslediği 125 koyunu telef olan Mehmet Güler, devlet desteğiyle yeniden sürü sahibi olarak geçimini sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 11:04 Güncelleme: 30.01.2026 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremde hayvanlarını kaybeden üretici, devlet desteğiyle yeniden sürü sahibi oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        FEVZİ KEMAL KARAGÖZ - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde beslediği 125 koyunu telef olan Mehmet Güler, devlet desteğiyle yeniden sürü sahibi olarak geçimini sağlıyor.

        İslahiye ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde hayvancılık yapan 75 yaşındaki Güler'in ahırı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıldı.

        Depremin ardından çıkan yangında 125 koyunu telef olan Güler, Tarım ve Orman Bakanlığının afetzede üreticiler için verdiği desteğe başvurdu.

        Eşini deprem sonrası çıkan yangın nedeniyle kaybeden 7 çocuk babası Güler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından hibe edilen 125 küçükbaş hayvanı 155'e çıkardı.

        Mehmet Güler, AA muhabirine, baba mesleği hayvancılığa çocuk yaşlarda başladığını söyledi.

        Depremin etkilerine rağmen besiciliği sürdürdüğünü ve yeni ahır inşa ettirdiğini dile getiren Güler, şöyle konuştu:

        "Deprem anında rahatsız olan eşimi bırakıp kaçmak olmazdı. Kızımı da alıp dışarı çıkmaya çalıştık. Hava da çok soğuktu. Gece sobaya odun atmıştık. Deprem anında yangın çıktı. Kaçmaya çalışırken düştüm. Vücudumuzun birçok yerinde kırık vardı. Dumandan etkilenen eşimi hastaneye kavuşturduk. Orada vefat etti. O gün perişan bir durumdaydık. 125 küçükbaş hayvanım da depremde çıkan yangın sonucu telef oldu."

        - "Devletten Allah razı olsun, bizi mağdur etmedi"

        Sağlanan destekle yetiştiriciliğe devam ettiğini belirten Güler, "Tarım ve Orman Bakanlığına sağladığı destekten dolayı teşekkür ederim. Devletten Allah razı olsun, bizi mağdur etmedi. Bize 125 küçükbaş hediye etti. Allah, devletimize zeval vermesin. Depremden sonra bitmiştik. Devletimizin senede ayrıca yaptığı yardımlarla 1 tona yakın yem alınıyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yoğun siste zincirleme kaza! 2 can kaybı!
        Yoğun siste zincirleme kaza! 2 can kaybı!
        Turizm gelirinde tarihi zirve
        Turizm gelirinde tarihi zirve
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        İstanbul'da fidye kâbusu! Darp edip video çektiler!
        İstanbul'da fidye kâbusu! Darp edip video çektiler!
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ölmek istemiyorum feryadı! Kocası eşyaları parçaladı
        Ölmek istemiyorum feryadı! Kocası eşyaları parçaladı
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        Bir peluş oyuncak hakkında toplatma kararı
        Bir peluş oyuncak hakkında toplatma kararı
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
        ABD-İran gerilimi artarken Türkiye'de kritik görüşme
        ABD-İran gerilimi artarken Türkiye'de kritik görüşme
        Artık sadece IQ değil EQ da önemli!
        Artık sadece IQ değil EQ da önemli!
        60 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına var
        60 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına var
        Montella için halk günü
        Montella için halk günü
        İşgücü de işsizlik de azaldı
        İşgücü de işsizlik de azaldı
        Trump Fed Başkanı adayını bugün açıklayacak
        Trump Fed Başkanı adayını bugün açıklayacak
        Trump rica etti, Putin kabul etti
        Trump rica etti, Putin kabul etti
        Trump'tan İran'a gözdağı
        Trump'tan İran'a gözdağı
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de

        Benzer Haberler

        Güneydoğu Anadolu'dan 90 ülkeye 316 milyon dolarlık kuru meyve ihracatı
        Güneydoğu Anadolu'dan 90 ülkeye 316 milyon dolarlık kuru meyve ihracatı
        Gaziantep'te 10 araçlı zincirleme kaza: 2 ölü,10 yaralı
        Gaziantep'te 10 araçlı zincirleme kaza: 2 ölü,10 yaralı
        Gaziantep'te zincirleme kaza: 2 ölü, 10 yaralı
        Gaziantep'te zincirleme kaza: 2 ölü, 10 yaralı
        Gaziantep'te kalbi duran yaşlı adama yoldan geçen vatandaşlar kalp masajı y...
        Gaziantep'te kalbi duran yaşlı adama yoldan geçen vatandaşlar kalp masajı y...
        GÜNCELLEME - TAG Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 10 ki...
        GÜNCELLEME - TAG Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 10 ki...
        TAG Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında ölü ve yaralılar var
        TAG Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında ölü ve yaralılar var