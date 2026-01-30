Güneydoğu Anadolu'dan 90 ülkeye 316 milyon dolarlık kuru meyve ihracatı

ÖMER FARUK SALMAN - Güneydoğu Anadolu'dan geçen yıl 316 milyon 349 bin dolarlık kuru meyve ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildi.



AA muhabirinin, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği üyesi firmalar, geçen yıl 90 ülkeye ve serbest bölgeye 40 bin 415 ton kuru meyve ve mamullerini gönderdi.



Sektör, bu ihracat karşılığında 316 milyon 349 bin dolar gelir elde etti.



En fazla geliri 127 milyon 322 bin dolarla Antep fıstığından temin eden sektör, kuru kayısıdan 112 milyon 476 bin dolar, diğer meyve kurularından 29 milyon 958 bin dolar, kuru incirden 25 milyon 187 bin dolar kazanç sağladı.



Sektörün önceki yıla göre daha fazla satış yaptığı ürünler incelendiğinde ise kuru incir ilk sırada yer aldı. Miktarda 4 bin 279 tonla önceki yıla göre yüzde 16,7, değerde ise yüzde 21,1 artışla 25 milyon 187 bin dolar satış kaydeden kuru inciri, 854 ton ihraç edilip miktarda yüzde 33,1, değerde 7 milyon 141 bin dolarla yüzde 64,7 artış gösteren ceviz izledi.



Sektörün en fazla satış yaptığı ülkeler incelendiğinde ise ilk sırayı 54 milyon 276 bin dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 52 milyon 801 bin dolarla İtalya ve 38 milyon 397 bin dolarla ABD takip etti.



- Sektörü kuraklık ve zirai don olumsuz etkiledi



GAİB Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, Güneydoğu Bölgesi'nde özellikle kuru kayısı ve Antep fıstığı üretiminde kuraklık ve don nedeniyle yaşanan olumsuzlukların kuru meyve ihracatına da yansıdığını söyledi.



2025'e girerken hedeflerinin 2024 rakamlarının üzerine çıkmak olduğunu anlatan Çıkmaz, şunları kaydetti:



"Güneydoğu Bölgesi'ni etkileyen olumsuz hava koşulları, zirai don gibi durumlar, maalesef bizim ihracat rakamlarımıza da yansıdı. Antep fıstığı ihracatında miktarda yüzde 35,7, kuru kayısıda yüzde 37,6 gibi bir düşüş yaşadık. Buradaki düşüşlere rağmen ceviz, leblebi, kuru incir ve diğer meyve kuruları gibi kalemlerde artışlar oldu. Sezon başında hedefimiz 500 milyon dolar seviyelerine çıkmaktı ancak beklemediğimiz durumlarla karşılaştık ve 2025'i yüzde 12,9 düşüşle kapattık. İnşallah sektörümüz için 2026 verimli ve bereketli geçecektir diye umut ediyoruz."

