Gaziantep'te karbonmonoksit zehirlenmesinde 1 kişi öldü, 1 kişi tedavi altına alındı

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen koca hayatını kaybetti, eşi hastaneye kaldırıldı. Bağbaşı Mahallesi’ndeki Kadir (60) ve Fadime Güneş (60) çiftinden haber alamayan yakınları, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine eve sağlık ekipleri yönlendirildi. Adrese gelen ekipler, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini tespit etti. Sağlık görevlileri, Kadir Güneş’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Durumu ağır olan Fadime Güneş ise ambulansla Dr. Ersin Arslan Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

