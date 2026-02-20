Canlı
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gaziantep'te evine giren iki kişi tarafından bıçaklanan kadın hastanede hayatını kaybetti

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde evine giren iki kişinin bıçaklayarak ziynet eşyasını gasbettikleri kadın hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 22:44 Güncelleme: 20.02.2026 - 22:44
        Gaziantep'te evine giren iki kişi tarafından bıçaklanan kadın hastanede hayatını kaybetti
        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde evine giren iki kişinin bıçaklayarak ziynet eşyasını gasbettikleri kadın hastanede yaşamını yitirdi.

        Ünaldı Mahallesi Attaroğlu Sokak'ta dün evine giren M.M. (22) ve H.M. (27) tarafından bıçaklanan Emine Yusuf (55), kaldırıldığı Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Yusuf'un cenazesi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


        Cenaze, işlemlerin ardından kadının yakınlarına teslim edildi.

        - Olay

        Dün, Ünaldı Mahallesi Attaroğlu Sokak'taki ikamete giren M.M. ve H.M, anne Emine Yusuf ile kızı Z.V'yi (15) bıçakla yaralamış, evdeki altın yüzük ile 2 cep telefonunu gasbederek kaçmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 2 şüpheli ile olayın azmettiricisi M.V'yi gözaltına almıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

