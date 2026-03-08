Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Gaziantep
Hakemler:Ömer Tolga Güldibi, Murat Tuğberk Curbay, Osman Gökhan Bilir
Gaziantep FK: Zafer Görgen, Mujakic, Perez, Tayyip Talha Sanuç, Rodrigues (Dk.19 Abena), Gassama, Melih Kabasakal, Camara, Lungoyi, Maxim, Bayo
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi (Dk. 45 Fatih Kurucuk), Lichnovsky, Mladenovic, Kranevitter, Bartuğ Elmaz, Berkay Özcan, Verde, Larsson, Barış Jakob Kalaycı
Sarı kart: Dk. 32 Mladenovic (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)
GAZİANTEP
