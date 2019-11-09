GKV’li minikler Atatürk’ü andı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu öğrencileri Atatürk’ü anma haftası kapsamında düzenlenen etkinlikle Atatürk’ü andı. Atatürk büstünü çiçeklerle süsleyen minik öğrenciler, seslendirdikleri Atatürk konulu şiirlerle duygulandırdı.

Atatürk’ü Anma Haftası etkinlikleri kapsamında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları’nda düzenlenen bir birinden farklı faaliyetlere GKV Özel Anaokulu’nun minik öğrencileri damgasını vurdu. Minik öğrenciler evlerinden getirdikleri çiçekleri Atatürk büstüne bırakarak büstü çiçeklerle süsleyerek saygı duruşuna bulundular.

Öğretmenler korosu Atatürk şarkıları söyledi

10 Kasım Atatürk’ün ebediyete intikalinin 81. yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu öğretmenlerinden oluşan öğretmenler korosu katılımcılara duygulu anlar yaşattı. Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendiren Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları anaokulu öğretmenleri, seslendirdikleri şiirlerle de dikkat çekti.

Minik Ada'nın Atatürk şiir duygulandırdı

Öğretmenler korosunun ardından Atatürk’ün yaşamından kesitlerin anlatıldığı belgesel filmi gösterildi. Gaziantep Kolej Vakfı hazırlık ikinci sınıf öğrencisi Ada Çelikkalkan’ın seslendirdiği “Ben Seni Hiç Görmeden Sevdim” adlı şiir katılımcıları duygulandırdı. Programın sonunda ise Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu öğrencilerinin Atatürk için yazdığı mektuplar okul sergi alanında sergilenmeye başlandı.

Atatürk’ü Anma etkinliklerinin hafta boyunca çeşitli faaliyetlerle sürdürüleceği de ifade edildi.

GAZİANTEP 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:33

GÜNEŞ 06:55

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:33

YATSI 18:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.